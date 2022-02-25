Son dakika: Türkiye’den Ukrayna’ya yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderecek.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin, insani yardım ekibiyle bölgeye gönderileceği belirtildi.
Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz. pic.twitter.com/fOCqzpiqc4— AFAD (@AFADBaskanlik) February 25, 2022