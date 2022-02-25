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Son dakika: Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli

Son dakika haberi...Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

AA

25.02.2022, 18:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022, 18:47

Son dakika: Türkiye’den Ukrayna’ya yardım eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin, insani yardım ekibiyle bölgeye gönderileceği belirtildi.