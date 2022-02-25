Son dakika: Ukrayna’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan karayolu ile tahliyesine başlandı. Konsolosluk otobüs ayarladı, Türk vatandaşları İstanbul'a doğru yola çıktı.

UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARA DUYURU

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının, Ukrayna-Türkiye kara yolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova ve Bulgaristan geçişlerinde Türkiye'nin ilgili yurt dışı temsilcilikleriyle 7/24 temas kurabileceklerini söyledi.

Kıran, Twitter'dan, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sınır geçişlerinde ihtiyaç duyabileceği ilgili dış temsilciliklerin telefon numaralarını paylaştı.

Mesajında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına seslenen Kıran, "Ukrayna ile ülkemiz arası kara yolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova ve Bulgaristan geçişlerinde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurt dışı temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kıran'ın paylaştığı, vatandaşların sınır geçişlerinde arayabilecekleri numaralar ise şöyle:

"Romanya-Ukrayna sınır kapıları: +40 752 171 520, +40 731 640 540

Slovakya-Ukrayna sınır kapıları: +421 919 165 030, +421 904 558 867

Polonya-Ukrayna sınır kapıları: +48 600 995 981, +48 513 873 909

Macaristan-Ukrayna sınır kapıları: +36 70 720 24 55, +36 20 436 21 41, +36 30 347 65 99, +36 30 224 87 24

Bulgaristan sınır kapıları: 00 359 88 251 44 09, 00 359 88 618 17 58, 00 359 88 885 79 79, +90 532 355 81 93

Moldova Ukrayna sınır kapılarından Otaci Sınır Kapısı: +373 790 86 717, +90 505 626 98 99, Palanca Sınır Kapısı: +373 783 57 764, Valkaneşt ve Mirnoe Sınırı: +373 794 44 052

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65 , +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"

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