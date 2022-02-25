Ukrayna- Rusya savaşında son durum! İşte dakika dakika tüm gelişmeler

Rusya - Ukrayna savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah saatlerinde orduya verdiği emir ile başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi oldu. Ukrayna ordusu Rus tanklarının sınır geçtiğini açıklarken başta ABD olmak üzere dünyadan Rusya'ya tepki yağdı. Orduya 'düşmana maksimum zararı verin' emri veren Ukrayna lideri Zelenski halka da direniş çağrısında bulundu.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA UKRAYNA'DA SON GELİŞMELER:

10.28 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

10:11 Ukrayna Savunma Bakanlığı ortak devriye çağrısı: Dronunuz var mı? Bunu deneyimli pilotlar için kullanalım! Uçağı nasıl kullanacağını biliyor musun? Kiev şehri'nin Toprak Savunma Tugayı'nın 112 birimleriyle ortak devriyeye katılın!

Ukrayna sokaklarından savaşın dehşet veren yüzü! Halk kaçışıyor

10.08: Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

10.07 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Trohizbenko bölgesinden giriş yapmaya çalışan 2 Rus tankını ve 1 piyade savaş aracını imha edildi.

09.35: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz.

08.40: Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

08:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

07:55 Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti.

07:31: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzetti.

07:22 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

07:11 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

07:00 Çin'in Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi.

06:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

05:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

04:50 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

04:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

04:00 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

01.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti. Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

23.53: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı.

23.16: AB liderleri olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

22.38 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

21.43: ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunarak Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceklerini söyledi.

21.36: - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

19.44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider, NATO Zirvesi öncesindeki son durumu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele aldı.