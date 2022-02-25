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Haberler Gündem Ukrayna'daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Ukrayna'daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı ikinci gününde bütün şiddetiyle devam ediyor. Dün ajanslara düşen fotoğraflar savaşın korkunç yüzünü tüm dünyaya gösterdi. O karelerden birinde yer alan Olena Kurilo, bu savaşın simgelerinden biri oldu. Öğretmen olduğu öğrenilen Kurilo, yaşadığı korkunç olayı anlattı.

25.02.2022, 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022, 11:18

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Son dakika haberi: Putin, savaşı seçti. Rus Ordusu dün sabah Ukrayna'yı işgal etti.

Tüm dünya o anları nefesini tutarak izledi. Ukrayna'nın Chuguev şehrinde evi bombalanan ve savaşın simgesi olan Olena Kurilo, yaşadığı dehşeti şu sözlerle özetledi:

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim.

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik.

Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu.

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı.

Ukrayna’daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım.