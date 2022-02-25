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Ukrayna'daki savaşın sembolü! O kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı ikinci gününde bütün şiddetiyle devam ediyor. Dün ajanslara düşen fotoğraflar savaşın korkunç yüzünü tüm dünyaya gösterdi. O karelerden birinde yer alan Olena Kurilo, bu savaşın simgelerinden biri oldu. Öğretmen olduğu öğrenilen Kurilo, yaşadığı korkunç olayı anlattı.