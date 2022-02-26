Başkan Erdoğan: Kınama cümbüşüne dönmesin

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, NATO zirvesinde kararlı bir adım atılması gerektiğini ifade etti, "Kınama cümbüşüne dönmesin" dedi. Ukrayna'daki tahliyelerin karadan olacağını da bildiren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

NATO LİDERLERİNE MESAJ

Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmeler var. Ve bu görüşmelerde de tavrımızı onlara iletmiştik. Tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerinde kurumlarımız yardımcı olmaya çalışıyorlar.

BOL BOL NASİHAT VERİYORLAR

AK Parti Sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı halen bu nasihatlerine devam ediyor.



İSTANBUL'DA EĞİTİM YATIRIMLARININ AÇILIŞINI YAPTI

İSTANBUL Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne de katılan Başkan Erdoğan, konuşmasında yeni yatırımların da müjdesini verdi. Erdoğan, "Yatırım programlarımıza son şeklini verdik. İstanbulumuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Toplam 275 proje kazandırmayı planlıyoruz. İstanbul'a yapılacak eğitim yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecektir. Anaokullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız erken yaşta okul ortamı ile tanışacak hem de ebeveynler evlatlarını emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklar. Bizler ilk emri oku olan beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden inancın mensuplarıyız. İlim, irfan ve hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak eğitime öncelik vermek bizim hem görevimiz hem de prensibimiz" diye konuştu.