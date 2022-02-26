Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

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Başkan Erdoğan'ın doğum gününü binlerce kişi kutladı! #İyikiDoğdunReis