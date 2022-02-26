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Haberler Gündem CHP’li başkan suçu müdürüne attı

CHP’li başkan suçu müdürüne attı

26.2.2022

CHP’li başkan suçu müdürüne attı

GÖREVİ kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve belediye çalışanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmada ifade veren Erdoğan, iddiaları yalanlayarak yapım işini meclis üyesinin de ortağı olduğu şirkete kendi talimatı ile verilmediğini ve söz konusu şirkete ödemenin kendi bilgisi dışında yapıldığını dile getirdi. Erdoğan, o dönemki Mali Hizmetler Müdürü Gülay Güngör hakkında "En büyük hatamız kendisinden şikayetçi olmamamızdır" dedi.