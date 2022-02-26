Çöküşün arka planı

18, 19 ve 20 yüzyıllarda emperyalist devletlerin dünya üzerindeki sömürgecilik anlayışının 21. yüzyıldaki tezgahları aynen sürüyor. Emperyalizm her yere sızıyor, her kılığa giriyor. Arkadan itiyor, bir bakıyorsunuz ortada bırakıyor. Kana doymazlar, savaşa doymazlar, yayılmacıdırlar, işgal ederler. Emperyalistler,

■ Silah satar, barış ister.

■ Virüs yayar, ilaç satar.

■ İnsan öldürür, haklarını savunur.

■ İşgal eder, demokrasi der.

Emperyalistler, sadece ve sadece sömürgecilikle küçük ülkelerin kanını içmekten zevk duyarlar.

UKRAYNA AĞLIYOR

İşte Ukrayna. Ukrayna ağlıyor. Amerika, Avrupa nutuk atıyor, Rusya bombalıyor. Emperyalist Amerika gaz veriyor, tahrik ediyor, satıyor, Rusya işgal ediyor. Amerika ve Avrupa, 'NATO'ya alacağız' diye yıllardır kandırdılar Ukrayna'yı, Rusya, 'aldırmam 'dedi. Ukrayna ortada bırakılınca, Rusya işgale kalktı. Evet. Emperyalistler sırıtıyor, Ukrayna ağlıyor. Tarihi bir tespit yapalım: Bağımsız Türkiye'nin lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka candan Ukrayna'ya, lideri Zelenskiy'e el uzatmıyor. Erdoğan, çok önemli bir açıklama yaptı: "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Askeri harekatı reddediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat kabul edilemez. Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklemektedir."

ANKARA'NIN NABZI

Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya çökme harekatına başladığı andan itibaren Senegal'den Ankara'ya döndüğünden beri YILDIRIM DİPLOMATİK TEMASLARINI sürdürüyor. Türkiye hem NATO üyesi hem Rusya ve Ukrayna ile özel ilişkileri olduğundan olayların en küçük noktasına kadar derinlikli değerlendirmeler yapıyor. Türkiye, çok akıllı denge politikası ve diplomasi izliyor. Bugüne kadar Ukrayna ve Rusya arasında köprülerin yeniden çakışmasına çalışıyor. Rusya ile dostane temaslar sürdürülürken, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle yaptığı açıklama, uluslararası hukuk kurallarına uygun özellik taşıyor. Rusya'yı kırmadan NATO çerçevesinde bulunmak gibi çok hassas bir dengeye dikkat ediliyor. Perşembe günü Erdoğan, güvenlik zirvesi yaptı. Toplantıda MİT ve Dışişleri'nin yaptığı stratejik analizlerde, Rusya'nın nereye kadar gideceği, nerede duracağı, ondan sonraki tablonun Türkiye önüne nasıl bir manzara çıkaracağı üzerinde değişik senaryolar değerlendirildi. Yüksek olasılığı olan senaryoyaya göre, "Kiev kuşatılacak. Ukrayna kıskaca alınıp, yılgınlık yaratılıp bir şekilde Zelenkskiy'in iktidarı bırakması için şartlar yaratılacak. Ukrayna üzerinde şahin politikalar izleyen İngiliz Başbakanı Johnson'un, 'Zelenskiy hükümetine İngiltere'de koruma garantisi verdiği, Londra'da geçici sürgünde Ukrayna hükümeti kurma fırsatı yaratılacağına dair diplomatik kanallarda dolaşan bir bilgi var. Bu ihtimalin de 'ne olacak?' sorusuna yönelik senaryolarda yer aldığı işaret ediliyor. Analizlere göre, Zelenskiy, çekilirse hem Ukrayna halkı hem de Rusya ile ortak çalışacak yeni bir ismin göreve getirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ankara'nın çok hassas olduğu konuların başında, Kırım Tatar Türklerinin durumları geliyor.

HAYATİ MONTRÖ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinin, Boğazların Rusya'ya kapatılmasına yönelik sözleri, Ukrayna konusunda tarihi bir pozisyonu da gündeme sokmuş durumda Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Montrö'nün krizde ne kadar özellikli ve hayati parametreler içerdiğini değerlendirdi. TÜRKİYE KÖKÜNE KADAR MONTRÖ'DEN DOĞAN HAKLARINI KULLANACAK. MONTRÖ'NÜN DELİNMESİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEK. Rusya'dan bir talep gelirse Montrö'ye göre bir savaş durumunun olduğu ifade edilecek. NATO'dan talep gelirse de, Montrö'ye göre savaş varken, savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine müsaade edilmeyecek. Bir tarafa geçiş izninin verilmesinin diğer taraflara da geçiş izni verilmesi sonucunu doğuracağı, Karadeniz'in savaş denizine döneceği uyarısında bulunulacak. Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği geçici başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmair ile özellikli diplomatik temaslarda bulunduğu, Türkiye'nin muhtemel Avrupa gaz sıkıntısında hayati roller oynama noktasında da değerlendirmeler yapıldığı vurgulanıyor.



PUTİN'İN SON HEDEFİ NE?

UKRAYNA'YI nüfusu altına alana kadar işgali sürdürecek. Kırım gibi, Ukrayna'nın yarısını ele geçirecek. Sonra, Zelenskiy'i düşürmek, uydu yönetim getirip, Ukrayna'yı Rusya nüfus alanı içine almak istiyor. Emperyalist Amerika ve Rusya, Ukrayna toprakları üzerinde yeni küresel sistemin bilek güreşini yapıyor. ABD-NATO ile Rusya, Avrupa sınırlarını yeniden çiziyor. Amerika- NATO seyrediyor. Belli ki, 21'inci yüzyılın Rusya-ABD(Avrupa)sınırı Ukrayna olacak. Amerika-NATO'ya sormak lazım. Ukrayna'yı NATO'ya almayacaktınız da yıllarca neden kandırdınız? Ukrayna'yı Rusya'ya neyin karşılığı peşkeş çektiniz? Muhakkak çıkacaktır arka plandaki hesaplar, tezgahlar...



SONUÇ: İKİNCİ HAREKAT

SOVYETLER Birliği 1991 yılında yıkıldı. Onun hegemonyası altındaki Doğu Avrupa ülkeleri kendi başlarına yeni sürece girdiler. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin genişleme stratejisi devreye sokulunca Putin, Rusya'nın sınırlarındaki Polonya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ABD-NATO'ya kaptırdı. ABD ve Avrupa'nın Ukrayna ve Gürcistan'ı da NATO üyesi yapma arzusu nihayetinde Ukrayna krizi ile sonuçlandı. Putin, 2008 yılında Gürcistan'a baskı kurdu, Osetya Harekatı ile NATO'nun Kafkasya'ya girmesine engel oldu. Ukrayna'yı daha önce hedefe koyan Putin, Kırım'ı işgal ederek ilk hamlesini yaptı. NATO 2021 Brüksel zirvesinde Ukrayna'yı NATO'ya alacaklarını tekrarlayınca, Putin ikinci Ukrayna harekatını başlattı.