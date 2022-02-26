Devler savaşında insanlık öldü

Rusya'nın başlattığı işgalin ikinci gününde bilanço ağırlaşıyor. Rus tanklarının dün başkent Kiev'e girmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy, bir kez daha masaya oturalım çağrısı yaptı. Rus lider Putin, ise 'Üst düzey müzakereye hazırız' mesajı verdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa vatandaşları ve hükümetlerini daha kararlı eylemlere zorlamak için protesto yapmaya çağırarak, "Avrupa ne kadar hızlı hareket ederse savaş o kadar çabuk biter" dedi. Ayrıca Zelenskiy, Avrupa'yı yetersiz tepki vermek ve yeterli askeri yardım yapmamakla suçladı.

'TEK BAŞIMIZAYIZ'

"Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz" diyen Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi. Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla" diye konuştu. Zelenskiy, düşmanın çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

'BİZİM İÇİN SAVAŞIN'

Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi. Zelenskiy, Ukrayna'ya yönelik saldırılara karşı protestolar düzenleyen Ruslara da seslenerek, "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki siz bizi duydunuz. Bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın" dedi.





GOSTOMEL ASKERİ HAVAALANI KURTARILDI

UKRAYNA ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev'deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi. Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev'in gökyüzünü koruduğu belirtildi. Kiev'de dün sabah da siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmasının ardından bir mahalledeki konut, roket parçalarının düşmesi nedeniyle hasar gördü. Çıkan yangın söndürülürken, olayda 8 kişi yaralandı.



AİLESİNDEN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Muğla'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki yakınlarının hayatlarından endişeliler. Savaşa hayır demek için Muğla'da gruplar halinde bir araya gelen Ukraynalılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler. Ellerinde Ukrayna ve Türk bayrakları ile toplanan vatandaşlar, "Barış içinde yaşamak zorundayız. Savaşı durduralım" dediler. yıldan bu yana Fethiye'de yaşayan Ukraynalı Olga- Oleg Voloshyna'nın yaklaşık 15 gün önce Ukrayna'ya gitmesi nedeniyle Fethiye'de kalan 12 yaşındaki Yaroslav Voloşhyna, gözyaşları içerisinde anne ve babasından gelecek telefonu bekliyor. Voloşhyna, "Annem ve babamın Zuporohijjja kentinde zor durumda olduklarını öğrendim. Savaş en çok biz çocukları etkiliyor. Rusya bu savaşı durdurmalıdır. Anne ve babamı çok özledim.





UKRAYNALILAR İZMİR'DEN DÜNYAYA BÖYLE SESLENDİ

PUTİN'İ VE SAVAŞI DURDURUN

İZMİR'DE yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı protesto ederek, 'Putin'i ve savaşı durdurun' eylemi yaptı. İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "21. yüzyılda Avrupa'nın merkezi bombalanıyor ama Avrupa susuyor. Acıyorlar, kınıyorlar, yaptırım olacak diyorlar ancak etkili bir icraat yok. Rusya'nın savaş yandaşları Belarus ve Moldova Rusya Federasyonu ile yargılanmalıdır. Bu ilk değil, son da olmayacak. Rus halkı da buna karşı çıkıyor ama bunu kimse dinlemiyor" diye konuştu. Yeni Asır'a konuşan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerini işgal ettiği günden bu yana Ukrayna'daki yakınlarından gelecek haberleri endişe ve korku içerisinde takip ettikleri anlattı.



GECEYİ METRO İSTASYONLARINDA GEÇİRDİLER

RUSYA'NIN hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçirdi. İstasyonlara sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalıştı. İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldı. İşgal altındaki Harkov'un Belediye Başkanı İgor Terehov, halktan istasyonlardan çıkmamalarını istedi.



'SAVAŞ KARŞITI KOALİSYONA İHTİYACIMIZ VAR'

POLONYA Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüşerek, uluslararası yardım çağrısında bulunan Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.



FRANSIZ BAKANDAN&NBSP;'DİKTATÖR' TANIMLAMASI

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'diktatör' tanımlaması yaptı. Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahaleye yönelik talebi olmadığını, bu ülkenin insani, finansal ve askeri ekipman yardımları istediğini de belirtti.

AB'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi. Brüksel'de düzenlenen olağanüstü zirvenin ardından konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak. İhracat yasağımız, Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini imkansız hale getirerek petrolü vuracak" dedi.





ABD'DEN ALMANYA'YA 7 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

RUSYA'NIN Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı. Biden, "NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya'ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum" ifadelerini kullanmış, "Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor" demişti.



ERDOĞAN CANKUŞ - FERDİ YAVUZ - METİN BURMALI