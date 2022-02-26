Dışişleri Bakanlığı’nın Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova'ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan'dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

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