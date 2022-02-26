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Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'nın Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Son dakika haberi....Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova’dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye’ye geldi.

AA

26.02.2022, 12:44

Dışişleri Bakanlığı’nın Moldova’dan tahliye ettiği bir grup Türkiye’ye geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova'ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan'dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

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