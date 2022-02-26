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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu’na çiftçilerden tepki

Kılıçdaroğlu’na çiftçilerden tepki

26.2.2022

Kılıçdaroğlu’na çiftçilerden tepki

TARIM, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, federasyonlarını paralel yapı olarak nitelendiren ve Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği'ni (TAB) bölücülük yapmakla suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAB'a ayrım yapıp TAHAP'ı desteklediği iddialarını yalanlayan Sarıoğlu, "Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır dedik. Bize karşı iftira kampanyaları başlamıştır. Hodri meydan. Biz devletimizin yanında olacağız" dedi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da, arıcıların sorunlarına çözüm ürettiği için kendisini hedef alan Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini söyledi.

■ METİN BURMALI/KAZIM YÖRÜKCE