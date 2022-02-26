Memleket Partili Çelebi partisinden istifa etti

İZMİR Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti. İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Çelebi, "Israrlı uyarılarıma rağmen 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, gençlerin dinamizmine ket vurulduğundan, ayrımcılık yapan kişilere göz yumulmasından ötürü istifa ediyorum. Bu istifanın sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle" ifadelerini kullandı.