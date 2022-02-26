Ruslar Kiev’de apartmanı vurdu! İşte o anlar...

Ukrayna acil durum ekipleri, başkent Kiev ve çatışmaların yoğun yaşandığı kuzey ve kuzey doğu kentlerindeki yıkım görüntülerini paylaştı. Kiev'de çok katlı bir apartmana füze isabet etti. Yetkililer, ölü veya yaralılar hakkında henüz bilgi vermedi.

Kiev'deki bu sabah gerçekleşen füze saldırısında isabet alan apartmanın, iki okulun ortasında bulunduğu ifade edildi.

"3 BİN 500'DEN FAZLA RUS ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.

Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

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