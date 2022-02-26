  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Son dakika haberi....Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

AA

26.02.2022, 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 15:48

Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

İzmir'de Ukraynalılardan 'savaşa hayır' eylemi! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece boyunca çatışmalar devam etti! İşte dakika dakika yaşananlar...