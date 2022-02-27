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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

Başkan Erdoğan, vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı. Erdoğan mesajında "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

27.02.2022, 21:04

Başkan Erdoğan, vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele de yer verildi.