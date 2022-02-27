Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, Miraç Kandili için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.



Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/9GmMGkmJHc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022