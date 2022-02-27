Bir an evvel ateşkes ilan edilmeli

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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