İşte dakika dakika tüm gelişmeler... Ukrayna’da iki büyük şehir kuşatma altında!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 4'üncü gününde de bölgeden Çatışma haberleri geliyor. Ruslar Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken Ukrayna ordusu ise şehrin kontrolünün kendilerinde olduğunu iddia etti. Rusların Kiev'de bir sivil yerleşim binasını vurduğu görüntüler ajanslara düşerken binada can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bir kez daha dünyayı Rusya'yı durdurmaya çağırdı. Gelen son haberlere göre Rus askerleri Lviv'e girdi ancak ilk saldırı püskürtüldü. Peki Ukrayna'da son durum nedir?

İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

10.09: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.

10.05: Ukrayna ordusu, Belarus Tu-22 uçağından Kyiv'e ateşlenen bir seyir füzesini düşürdüğünü söyledi. Ukrayna ordusu, "Bu, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun başka bir savaş suçudur" dedi

09:55: Ukraynalı yetkili: Harkiv'de sokak savaşı başladı.

09:37: Rus ordusu, başkent Kiev'de bulunan petrol terminalini hedef aldı.



09:30: Harkiv Valisi: Sokağa çıkmayın sığınaklarda kalın.

09:10: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkiv'e girdi.

08.45: Ukrayna Büyükelçiliği: Kyiv'deki bir sabotaj ve keşif grubu, üç çocuğu olan aileyi kurşuna dizdi. Ebeveynler ve bir çocuk hayatını kaybetti.

01.09: Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.

00.45: Fransa, Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı aldı. Öte yandan Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman gönderileceği de duyuruldu.

23.31: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerinde iki seçeneğin bulunduğunu söyledi. Biden, bu seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirtti.

22.02: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu.

20.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi" açıklamasında bulundu. Ülkeyi terk ettiğine yönelik iddiaları da yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız." dedi.

20.26: Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

20.46: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

18.19: Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

17.48: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye 'Ukrayna krizinin çözümü' için tüm yapıcı güçlerle çalışmaya hazırız dedi.

16.55: Çeçen güçlerin Ukrayna'ya konuşlandırıldığını teyit eden Çeçen lideri Kadirov, "Ukrayna saflarında savaşan Çeçenleri de öldüreceğiz" dedi.

16.54: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın SWFT bank sisteminden çıkarılma kararı alındığını ve teknik işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

16.47: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: "Rusya ile müzakere koşullarını kabul edilemez olduğu için reddettik"

Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı, Kiev'in Rusya'yla müzakereleri "koşullar kabul edilemez" olduğu için reddettiğini söyledi.

16.42: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

16.31: Ukrayna Sınır Güvenlik Birimi: Rusya Karadeniz'in Kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.