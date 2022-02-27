Korkuyorlar ama kaçmıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti. Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı. Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"KİEV'DE KONTROL BİZDE"

Zelenskiy bir başka paylaşımında, "Güzel haberle başlayabilirim. Direndik ve düşman ataklarını geri çevirdik. Ülkemizin birçok şehrinde ve bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Biz ülkemizi koruduğumuzu biliyoruz. Kiev ve yanındaki kilit şehirleri ordumuz kontrol ediyor" dedi. Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti: "Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

SİVİL HALKA SİLAH DAĞITILDI

Rus askerlerinin, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarında Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının ardından başkent Kiev'de halka silah ve mühimmat dağıtıldı.

ZAFER UKRAYNA'NIN OLACAK

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukrayna'nın ve Ukraynalıların olacak" denildi.

"3 BİN 500'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ VURDUK"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'TEN RUSYA'YA NATO CEVABI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasiaskeri sonuçlara yol açacaktır" sözlerine İsveç'ten cevap geldi. İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO'ya girmeyi düşünmediklerini söyledi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi

RUS NAKLİYE UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ "LUHANSK 2014'ÜN İNTİKAMI"

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırıları, Ukrayna ordusu tarafından püskürtülmeye çalışılırken, birçok kentte büyük çatışmalar yaşanıyor. Hem Ukrayna, hem de Rusya tarafı çatışmalarda gelişmeleri kamuoyuna duyururken, son olarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir Rus uçağının düşürüldüğü haberi geldi. Genelkurmay Başkanlığı, "Hava savunma güçlerimiz, Vasylkiv bölgesine iniş yapan düşmana ait IL-76 uçağını düşürdü. Bu, Luhansk 2014'ün intikamıdır. Düşmanlara ölüm!" ifadeleri kullanıldı.