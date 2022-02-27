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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 08.04'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD,4.2 olarak duyurdu.

27.02.2022, 08:43

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Son deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuttu. Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'ın Candia adasıyla Datça ilçesi arasında meydana geldi. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Deprem yerin 24.75 km altında meydana geldi.

AFAD Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verdi.