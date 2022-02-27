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Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete'nin şehit olduğunu açıkladı.

27.02.2022, 12:01

Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silahlı kaza sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.