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Ukrayna'dan 'Maşallah'lı paylaşım! Bayraktar TB2'ler böyle vurdu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabındna yapılan paylaşımda; Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Sergey Şaptala'nın Bayraktar SİHA'ları hakkındaki mesajını paylaşıldı.

27.02.2022, 13:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022, 13:18

Ukrayna’dan ’Maşallah’lı paylaşım! Bayraktar TB2’ler böyle vurdu

Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anları yayınladı. Paylaşımda, 'Ukrayna Genelkurmay Başkanı - Maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına' denildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri de dün Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

SİHA'ların hedefleri vurduğunu görülen bir video ile paylaşılan mesajda "Maşallah Bayraktar TB' SİHA'larına" ifadeleri kullanıldı.

RUS KONVOYU ETKİSİ HALE GETİRİDİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Kherson şehrine giren Rus konvoyunu etkisiz hale getirdiği görüntüleri yayımlamıştı.

Paylaşımda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanılmıştı.