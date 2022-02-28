‘AK Parti esnafı koruyan ve kollayan adımlar attı’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte yapılan oda seçimleri sonrası seçilen 4 başkan ve yönetimlerine tebrik ziyaretinde bulundu. Pandemide esnafı korumak için gereken adımları hayata geçirdiklerini ifade eden Sürekli, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynak hibe edildi. Basit usule tabi 850 bin küçük esnafımız gelir vergisinden muaf tutulacak, beyan yükümlülüğünü kaldırdık. AK Parti iktidarlarında esnafı koruyan ve kollayan adımlar her zaman atıldı" dedi. Kuyumcuların 1 Mart itibarı ile 'Altın Değerleme Sistemi ile ekonomik sisteme dahil edileceğini de belirten Sürekli, "Vatandaşımız hem ziynet eşyalarını değerlendirecek, hem de esnafımız kazanacak" diye konuştu.