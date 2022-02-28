‘Durdurun bu savaşı’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tüm dünyadan tepki var. Ülkeler birer birer yaptırım kararları alırken, vatandaşlar da meydanlara çıkarak Rusya'yı ve savaşı protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce vatandaş, ellerinde savaş karşıtı pankartlarla meydana akın etti.

Rus lider Vladimir Putin'i Hitler'e benzeten Almanlar, "Bu savaşı durdurun", "Bu Putin'in savaşı", "Katil Putin, Ukrayna'dan elini çek" şeklinde sloganlar attı. Orta Amerika ülkesi Meksika'da da savaş karşıtı bir protesto vardı.

Ülkenin başkenti Mexico City'de bir araya gelen Ukraynalı kadınlar, giydikleri gelinlikleri ve yüzlerini kırmızı boyalarla boyayarak Rusya'ya tepki gösterdi. Protestoya çok sayıda Meksikalı da destek verdi.

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