Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre, ilanlara Başvurular Türkiye iş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye iş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.
Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye iş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye iş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.