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Haberler Gündem Merhum başbakan Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Merhum başbakan Erbakan kabri başında dualarla anıldı

28.2.2022

Merhum başbakan Erbakan kabri başında dualarla anıldı

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Sabah namazının ardından Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunan gruptakiler, burada merhum Erbakan için dua okudu. Erbakan'ın vefatının yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, siyasiler de anma mesajları paylaştı.