‘Savaşın sonuçlarını önlemeye çalışacağız’

Ukrayna'daki krizle ilgili Türkiye'nin müzakere girişimleri sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca yaptığı arabuluculuk teklifini hatırlattı. Diplomatik düzeyde ne gerekiyorsa yapıldığını söyleyen Altun, "BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını gördük. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi. Uluslararası toplumun bir dizi meselede birlik olmaması, tıpkı Rusya- Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun olmuştur. Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız" dedi.

SALDIRILAR DURDURULMALI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalar yaptı. "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz" diyen Kalın, "Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.