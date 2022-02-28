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Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik müzakere başladı

Son dakika haberi...Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna-Belarus sınırına çevrildi. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı

28.02.2022, 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022, 13:46

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik müzakere başladı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ardından iki ülke heyetinin katılacağı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.

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BELARUS: HER ŞEY HAZIR, HEYETLERİ BEKLİYORUZ
Rusya ile Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Belarus'tan açıklama geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, heyetlerin görüşmesi için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ
Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamanın ardından müzakerenin yapılacağı salondan fotoğraf paylaştı. Salonda 3 ülkenin bayrağı yer alırken, masada kağıt ve kalem bulunuyor.

RUS HEYETTEN AÇIKLAMA
Rus heyet görüşme öncesi ilk açıklamasını yaptı. Uzlaşmacı bir tutum sergileyen heyet, "En kısa sürede anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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