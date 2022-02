Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik müzakere başladı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ardından iki ülke heyetinin katılacağı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.

KREMLİN'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

BELARUS: HER ŞEY HAZIR, HEYETLERİ BEKLİYORUZ

Rusya ile Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Belarus'tan açıklama geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, heyetlerin görüşmesi için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamanın ardından müzakerenin yapılacağı salondan fotoğraf paylaştı. Salonda 3 ülkenin bayrağı yer alırken, masada kağıt ve kalem bulunuyor.

RUS HEYETTEN AÇIKLAMA

Rus heyet görüşme öncesi ilk açıklamasını yaptı. Uzlaşmacı bir tutum sergileyen heyet, "En kısa sürede anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

