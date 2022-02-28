Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

'12-13 SAAT SOKAKTA KALDIK'

Kafilede yer alan Engin Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Odessa'da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Kılıç, "12- 13 saat sokakta bekledik, ama Allah'a şükür ülkemize sağ salim gelebildik. Savaş bitince tekrar döneceğiz" dedi. Bir diğer öğrenci Nabi Yiğit Erdal ise Odessa'da eğitim gördüğünü, saldırılar başlayınca hızlı bir şekilde ülkeden çıktıklarını belirtti. Bir çok arkadaşının orada kaldığını ifade eden Erdal, "Biz geldik fakat arkadaşlarımız orada kaldı, onları çok merak ediyoruz. Ayrıca Ukrayna halkı için de endişeliyiz" dedi. Diğer vatandaşlar da tahliye sürecinde kendilerine yardımcı olan Türk Dışişleri yetkililerine teşekkür etti.

KEDİSİNİ DE YANINDA GETİRDİ

Ukrayna'da okuyan Batuhan Kaçak ise gelirken sahiplendiği kedi yavrusunu da Türkiye'ye getirdi. Bir arkadaşının bıraktığı küçük kediyi savaşın ortasında bırakmaya gönlünün razı gelmediğini anlatan Koçak, "Biz gelirken belli başlı yerlerde patlamalar vardı. Odesa'da yoktu fakat Kiev'de vardı. Arkadaşımın sokağa bıraktığı kediyi de alıp konsolosluğumuza gittik sağ olsunlar bize en iyi şekilde yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum" dedi.



YÜZBİNLERCE İNSAN SINIRLARA GİTTİ

Rusya'nın saldırdığı bölgelerden sivillerin kaçışı sürüyor. Ukraynalı kadın, çocuk ve yaşlıların yanı sıra, başka ülkelerin vatandaşları da kara yollarıyla komşu ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Mülteciler, Romanya, Macaristan, Moldova ve Polonya'ya kaçıyor. Ukrayna-Macaristan sınırından 24 Şubat'ta 19 bin 978, 25 Şubat'ta 19 bin 618, 26 Şubat'ta da 23 bin 140 kişi olmak üzere toplam 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi. 5 sınır kapısının da tam kapasiteyle çalıştığını kaydeden Macar yetkililer, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edildiğini söyledi.