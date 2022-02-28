Ukrayna halkı rus ordusunu durdurdu

Ukrayna'da direniş sürüyor. Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin özerklik isteyerek Rusya ile anlaşma imzalamasının ardından Rus ordu güçlerinin girmeye başladığı ülkede sivillerin başlattığı karşı direniş daha da büyüdü. Halk, ellerine aldıkları silahlarla şehirlerine giren Rus tanklarına ve silahlı güçlerine karşı koydu.

ARAÇLAR HAVAYA UÇURULDU

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" demişti. Ancak Ukrayna halkı cesurca direnişini sürdürdü. Harkov'a girmeye çalışan Rus birliğinin ateş altına alındığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bazı Rus zırhlı askeri araçlarının da imha edildiği görüldü. Koryukivka şehrinin eteklerindeki Chernihiv bölgesinde de vatandaşlar düşman tanklarının ilerlemesini engelledi. Bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisi, Rus tankını durdurdu.



SOKAKTA ÇATIŞMA VAR

Ukrayna kuvvetleri, ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkov'un sokaklarında Rus birlikleriyle savaşıyor. Bölgede çok sayıda çatışma çıkarken, sivil vatandaşlar da ellerine aldıkları silahlarla Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Bölgede son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk kentlerinin Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen ablukaya alındığı duyuruldu.





ADALET DİVANI'NDA DAVA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yurt dışından gelen gönüllüler için yabancı bir birlik kurulacağını duyurduw. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemize verdiğiniz desteğin temel kanıtı olacak" dedi. Ukrayna lideri ayrıca Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını da dile getirdi.



ATEŞKES UMUDU

UKRAYNA lideri Zelenskiy'in masaya oturma çağrısının ardından Rus tarafı müzakerelerin Belarus'ta yapılmasını önermişti. Zelenskiy'nin görüşme için İstanbul, Varşova, Budapeşte ya da Bakü'yü önermesinin ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Ukrayna tarafının Belarus Gomel'deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. yanayız" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine sosyal medyadan duyuru yapan Zelenskiy, "Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. Zelenskiy, Belarus lideri Lukaşenko'nun görüşme süresince Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlayacağının sözünü verdiğini de açıkladı.



'4 BİN 300 RUS ASKER HAYATINI KAYBETTİ'

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, işgalin bilançosunu açıkladı. Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ise, Ukrayna'daki saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini, 240 sivilin de yaralandığını duyurdu.



GAZ NAKİL HATTINI DA VURDULAR

Kiev'in dışındaki bir petrol deposu ile Harkov'daki bir gaz nakil hattının vurulduğu ifade edildi. Yetkililer, yanan deponun zehirli dumanlar yaydığı konusunda uyarıda bulundu ve evlerinde kalan halka, pencerelerini sıkıca kapatmalarını söyledi.



"KİEV'E GİREMEDİLER"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Rusların Kiev'e giremediğini kaydeden Kliçko, "Başkentte hiç Rus birliği bulunmuyor. Saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.



Ukrayna'nın en genç vekili Kiev'i savunmak için sokakta Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı. Elinde silahla Kiev'in Özgürlük Meydanı yakınlarında konuşan Yuraş, "Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı. Halkın çoğu ülkelerini korumak için silah alıyor. Direnişe her yaştan insan katılıyor. İnsanların elleriyle tankları durduruyor" dedi.



'UKRAYNA DERS OLSUN'

GÜVENLİK ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından çıkarılacak önemli dersler olduğunu söyledi. Rusya'nın hastane okul demeden sivil hedefleri vurduğunu söyleyen Çalışkan, "Rusya, millet olmaya çalışan Ukraynalıların direncini kırmaya çalışıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Ukrayna dünyanın en büyük üçüncü nükleer gücüydü. Çin, İngiltere ve Fransa'nın toplamından fazla nükleer silaha sahipti. 170 adet kıtalar arası nükleer füzesi vardı. Nükleer bomba atacak 100'den fazla bombardıman uçağına sahipti. 1994'te Budapeşte Protokolü ile 5000'den fazla nükleer silahı Rusya'ya teslim etti. ABD Ukrayna'ya 500 milyon dolar yardımda bulundu. Rusya ise Ukrayna'ya saldırmayacağına dair yazılı garanti verdi" diye konuştu.



"YPG'YE DAHA ÇOK VERDİ"

SİVİL toplum kuruluşları ve sosyal medya ile başta ABD olmak üzere Batı dünyasının Ukrayna'da yürüttüğü kampanyalar sonrasında ünlü bir komedyen olan Volodomir Zelenskiy'in devlet başkanı seçildiğini hatırlatan Çalışkan, "ABD, AB ve NATO Gürcistan'da, Ermenistan'da, Kuzey Irak'ta yaptığı gibi 'kendi adamı' olarak tanımladıkları ve koruma sözü verdikleri siyasetçiler gibi Zelenskiy'i ortada bırakıyorlardı. ABD Suriye'de YPG'ye bedava verdikleri silah kadar Ukrayna'ya silah vermedi. İktidar olabilmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın müteffik ülke Türkiye'nin

devlet başkanını değiştirme planına güvenen, AB ülkelerinin büyükelçileri ile sık sık görüşen muhalefetin kulağına küpe olsun" ifadelerini kullandı. Siyasetçilerin yaptıklarının bedelini yönettikleri devlet ve millet ile birlikte ödediklerini ifade eden Erhan Çalışkan, "Milliyetçi olduğunu ifade eden muhalefet lideri Meral Akşener 'S 400 füzelerini geri vereceğiz' diyor, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 'S 400'leri kime karşı kullanacaksın' diyor. Akşener'in söylediğinin anlamı 'Etrafımızdaki ülkelerden gelecek füze saldırılarına karşı kendimizi korumayalım' demek oluyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği de 'Türkiye'nin düşmanı yok bu nedenle hava savunma sistemine de gerek yok' anlamına geliyor. İran'da bulunan füzelerin Türkiye'nin her noktasını vurabileceğini, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartarak Türkiye'yi denizlerde hapsetmek istediğini, Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarına el koymak için Fransa ve ABD'yi arkasına alarak Türkiye'yi tehdit ettiğini görmüyorlar mı?" dedi.

'ÇIKARILACAK DERSLER VAR'

Ukrayna'da yaşananlardan Türk milleti ve özellikle de gençlerin çıkaracağı çok ders olduğunu dile getiren Çalışkan, "Ülkeyi yönetmeye aday siyasetçilere oy verirken batı dünyasının kontrolündeki sosyal medya üzerinden bize dayatılan propagandalar yerine, tarihte yaşananlar ve gerçekler üzerinden karar vererek oy kullanmamız gerektiği görmemiz gerekmektedir" açıklamasını yaptı.



'TÜRKİYE BÖLÜNSÜN İSTİYORLAR'

Muhalefetin "Suriye'den çekileceğiz, Irak'a ve Suriye'ye asker göndermeyeceğiz" dediğini de hatırlatan Çalışkan, "Yani Rus ayrılıkçıların, Kırım-Donetsk -Luhansk'ta 3 ayrı devlet kurarak Ukrayna'yı böldükleri gibi Türkiye-Suriye- Irak da bölünsün diyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Batılıların ve Rusya'nın ne dostluğuna ne de sözüne güvenemeyiz, milli çıkarlar doğrultusunda davranmak zorundayız' anlayışını kavrayamıyorlar" dedi.