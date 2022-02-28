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Haberler Gündem Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Mart 2022 olarak açıklandı.

28.02.2022, 09:56

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda "Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...