İçeride toplantı dışarıda kavga!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' sunumu ve imza törenine katıldı.

48 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem metni 6 siyasi parti genel başkanı tarafından imzalandı. Parti liderlerinin salona girişinde yaşanan kargaşa ve toplantı sırasında CHP ve İYİ Parti korumalarının kavgası gündem oldu. 6 Parti liderinin yan yana yürüyerek geldikleri anda yaşanan kargaşa dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada 'Parlamenter sistem denilen şey işte tam olarak bu videodur. Kargaşadır" yorumları yapıldı.

GELECEK NEREDE?

'Yarının Türkiyesi' sloganıyla tanıtılan metinde ülkemizin geleceği için hiçbir madde göze çarpmazken, maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti ve CHP korumalarının kavgası kameralara yansıdı.