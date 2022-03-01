MHP’li Şahin’den ‘Çeçen’ açıklaması: Satılmış ve beyni yıkanmış adamlar

RUSYA ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, tüm dünyada yankılarını sürdürürken, uzun yıllardır Rusya ile karşı karşıya gelen ve Rusya'ya karşı mücadelesi ile tanınan Çeçenlerin tavrı özellikle milliyetçi kitlede rahatsızlığa neden oldu.PUTİN'İN saldırı emri sonrası başlayan savaşta Çeçenlerin Rusya'nın yanında yer alması ve Ukrayna'ya saldırması birçok insanda şaşkınlık yaratırken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yaşananlara tepki gösterdi.ÇEÇEN birliklerinin Rusya yanında Ukrayna'ya saldırmasını üzüntü ile izlediklerini söyleyen Şahin, "Biz Çeçenleri Rusya'ya karşı verdiği mücadeleler ile bilir ve alkışlarız. Ancak satılmış, beyni yıkanmış adamların nasıl bir şey olduğunu burada gördük" dedi.