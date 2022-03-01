Haberler Gündem Son dakika: 'Eren Kış -28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başladı

Son dakika: 'Eren Kış -28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başladı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak'ta 648 personel ile 'Eren Kış -28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.