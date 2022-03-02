Erdoğan’dan ateşkes diplomasisi

TÜRKİYE, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların durması için yoğun diplomasi çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün dünya liderleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi yapan Başka Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki yaşanan sürece işaret ederek, "Acil ateşkes için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Temaslarını sürdüren sürdüren Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, başta Ukrayna'daki saldırlar gündem maddesi olurken, Türkiye- Avusturya ilişkileri de ele alındı. Başkan Erdoğan bu görüşmede de ateşkes gerekliliğine vurgu yaptı.