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Haberler Gündem Kremlin: Heyetimiz müzakere için Ukrayna tarafını bu akşam bekleyecek

Kremlin: Heyetimiz müzakere için Ukrayna tarafını bu akşam bekleyecek

Son dakika haberi...Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin müzakere için Ukrayna heyetini bugün akşam saatlerinde beklediğini açıkladı. Sözcü Peskov heyetin müzakereler için nerede beklediğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

AA

02.03.2022, 15:11

Kremlin: Heyetimiz müzakere için Ukrayna tarafını bu akşam bekleyecek

Peskov, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin bugün Belarus'ta müzakerelerin yapılacağına yönelik iddialara ve ülkesine yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelere ilişkin bazı çelişkili açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Peskov, "Heyetimiz orada olacak ve akşam saatlerinde müzakerelere başlamak için hazır bulunacak." dedi.

Dmitriy Peskov, müzakerelerin sonucuna ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Böyle tahminlerde bulunmayacağım, kahin değilim. Şu anda Ukraynalı müzakerecilerin gelip gelmeyeceğini öngörebiliriz. Umalım ki bu gerçekleşsin." diye konuştu.

Sözcü Peskov heyetin müzakereler için nerede beklediğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımları "düşmanca" diye niteleyen Peskov, "Rus ekonomisi şu anda ciddi bir baskı altında, ciddi bir darbe diyebilirim. Bir güvenlik payımız ve planımız var. Yoğun çalışmalar sürüyor. Ayaklarımız üzerinde sağlam duracağız." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların boyutu göz önüne alındığında, sert ve net şekilde hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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