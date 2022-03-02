Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Her türlü işgal girişmini, meşru egemen devletin haklarının yok edilmesini karşı buluyoruz. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğnün hedef alınmasının yanlış olduğunu söylüyoruz.

MÜTTEFİKLERİMİZ BÜYÜK BİR VİZYONSUZLUK ORTAYA KOYDU

Türkiye'nin ortaya koyduğu girişimlerin kıymetini bilmeyen, masadad olmasın politikaları devam ettirmeye çalışanlar var. Türkiye'nin durduğu nokta, Cumhurbaşkanımızın temasları Türkiye'nin anahtar bir ülke olduğunun altını çizmiştir. Müttefiklerimiz büyük bir vizyonsuzluk ortaya koydu. Türkiye'nin anahtar ülke olmasına destek vermemeleri görüldü. Şimdi Türkiye'nin kıymetli bir ülke olduğunu ifade ediyorlar.

HEM BATI HEM DOĞUYLA KONUŞABİLEN BİR ÜLKEYİZ

Müthiş bir akıl tutulması yaşanıyor. Türkiye'nin perspektife sahip olmuş hali iyi değerlendirlimeli. Hem batı hem doğuyla konuşabilen bir ülkeyiz. Bölgemizde böl-yönet değil hep beraber zengin olmak kazan-kazan formülüyle ilişkiler inşa etme deneyimi olan bir ülkeyiz.

ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Bu saldırılar başladıktan sonra Cumhurbaşkanımız görüşmeler yaptı. Bütün taraflarla bu süreci devam ettiriyor. Önemli olan ateşkesin sağlanması. Bir egemen devlet parçası olan Kırım'ın tanınmasını istemek irrasyonel bir yaklaşım. Müzakere masasına oturulduğunda ortak zemin üzerinde çalışmanın faydası olacaktır. Şu anda Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri barış masasının sağlamlaştırılması yönündedir.

Şimdiye kadar Türkiye, prensip olarak BM yaptırımlarına katılmıştır. Türkiye kendi durumu açısından bunu değerlendirecektir. Psikolojik harekatlar ortaya çıkıyor.

"İNSAN HAKLARI PASTA DİLİMİ GİBİ BÖLÜNEMEZ"

Biz burada Avrupa'nın savaştan kaçan Ukraynalıları kabul etmesini takdirle karşılıyoruz. Ukraynalılara sahip çıkmasının altını çiziyoruz. Ama insan hakları bir bütündür. Bu kapılar açılırken, Yunanistan'ın Suriyelileri ölüme itme yaklaşımını da devam ediyor. Bir yandan takdir ettiğimiz tablo çıkarken, diğer taraftan ihlal eden yaklaşımlar utanç verici bir durumdur. Ukrayna'dan çıkışta bazı eziyetler söz konusu oldu. İnsan hakları pasta dilimi gibi bölünemez. Avrupa'daki ırkçılara, demokratların söyleyeceği söz kalmaz. Bu çifte standart görülüyor.

Bizim ülkemizde de dünyanın başka yerlerinde kadınlar üzerinden mukayese yaparak cinsiyetçi bir yaklaşım söz konusu oluyor. Bu nefret suçları, nefret dilinin ne kadar yaygınlaştığını, bunun olağan hale getirildiğini gösterilmeye çalışılıyor. Bu cinsiyetçi, ırkçı yaklaşımlara karşı insan olmanın şerefinin sesinin yükseltilmesi gereklidir.

Ukrayna'nın ülkesini korurken müzakere masasına imkan açmasını kıymetli buluyoruz. Bu müzakere masasına oyalama değil, çözüm üretecek mekanizma olarak değer vereceğine inanıyoruz.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Tren kaldırılıyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için yolların açılması, güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Bunu istismar eden bir parti çıktı. Esas olan, tahliye sırasındaki vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Burada bir savaş durumu vardır. Karayoluyla tahliye söz konusu olduğunda hem tren hem otobüsle taşınma gerçekleşiyor.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ NASIL UYGULANACAK?

Bütün dünyanın en çok tartıştığı konu Montrö Sözleşmesi'nin nasıl uygulanacağıdır. Türkiye bunu savaş olarak tanımladı. Birincisi Montrö'nün objektif hükümleri ne içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye'nin takdirine bağlı hükümler varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir tutum içine girmeyecektir.

SORU-CEVAP

AB'ye üyelik süreci: Ukrayna konusunda Avrupalıların yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır Avrupa demokrasisidir. AB'deki muhataplarımızın bunu yerli yerine oturtamadıklarını söyledik. Mülteciler konusunda yapılan anlaşmanın tek maddesi yoktu. Fasılların açılması, Gümrük Birliği gibi geniş bir ajandaya sahipti. Avrupa Birliği bir mahalle dayanışmasına döndü. Güney Kıbrıs bir yapı olarak sınır sorunu var ve AB'ye alınmaması lazım. Bunun gibi birçok hata önümüze geliyor. Türkiye konusunda yaptıkları hata ise; AB üyesi olan birçok ülkeden daha çok kritere sahiptir Türkiye. Türkiye'ye dönük olarak ekledikleri bazı maddeler oldu. Onların hepsini yerine getirebilecek potansiyeldedir Türkiye. Türkiye ile fasıl açmayı müzakere konusu yapıyorlar. O faslı açsalar, Türkiye'nin onun gereklerini yerine getirmesinden çekiniyorlar. Bugün hangi kriteri getirirlerse getirsinler Türkiye bunları yerine getirebilecek potansiyeldedir. AB'nin küresel güç, bölgesel güç olmak için Türkiye'yi ihtiyacı vardır. Genişleme sürecini kapattılar, arkasından Türkiye'yi dışlayan, müzakereleri ortadan kaldıran bir noktaya geldiler. Şimdi Türkiye olmazsa Avrupa'nın güvenliği nasıl sağlanacak?