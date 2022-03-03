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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Saat 14.00'te gerçekleşecek.

03.03.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022, 12:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşecek

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapacaklar. Erdoğan ve Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. Gündemde en önemli başlık Ukrayna'daki savaş. Türkiye savaşa ilişkin yoğun bir diplomasi yürütüyor. Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'de Ukrayna krizine ilişkin atılan ve atılacak adımları görüşecek. Öte yandan iki liderin siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.