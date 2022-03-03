HDP’li Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete’de

ÖLDÜRÜLEN PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı. TBMM kararları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

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