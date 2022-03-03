  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem HDP’li Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete’de

HDP’li Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete’de

3.3.2022

HDP’li Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete’de
ÖLDÜRÜLEN PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı. TBMM kararları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.