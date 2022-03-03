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Haberler Gündem Rus araçlarındaki gizemli harflerin anlamı nedir? Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rus araçlarındaki gizemli harflerin anlamı nedir? Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın 8'inci günündeyiz. İlk günlerden beri gizemini koruyan bazı Rus askeri araçlarının üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin anlamı ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açılama yaptı.

03.03.2022, 14:30

Rus araçlarındaki gizemli harflerin anlamı nedir? Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.



Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.



Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.