‘Türkiye kriz çözmede anahtar bir ülke’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün bir grup milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

'YOĞUN BİR MESAİ VAR'

BAŞKAN Erdoğan'ın Ukrayna krizi ile ilgili mesaisi olduğunu ifade eden Çelik, "Ülke olarak darbelere işgallere, haksız savaş girişimlerinin karşısındayız. Zaman zaman hangi taraftan olduğumuz soruluyor. Tarafımız prensiplere dayalı. 'Türkiye masanın bir tarafında olmasın' diyenler de var. Türkiye'nin durduğu nokta güçlü NATO ülkesi olması. Ukrayna ve Rusya ile yakın ilişkisi olması sebebiyle anahtar ülkeyiz" dedi. Müttefiklerimizden yeterli destek gelmedi" diyen Çelik, "Montrö net bir şekilde uygulanacaktır. Montrö'nün yaptırımlarında objektif hükümler dışında, Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konu varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir durumun içerisine girmeyecektir" diye konuştu.