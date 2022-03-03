Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı 8 bin 454 oldu

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 404 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu.

Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz!"

Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin görüntüleri paylaştı ve bu süreçte görev alan büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti.

Kıran, "Dünyanın neresinde ve hangi koşulda olursa olsun, vatandaşlarımızın selameti için canını dişine takarak çalışan kahraman ve fedakar mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.