Virüsle mücadelede yeni dönem

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıklayan Bakan Koca, açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olması ve mesafe kuralına uyulması durumunda maske kullanımının şart olmadığını dile getiren Bakan Koca, yeni dönemde HES kodu uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çok önemli açıklamalar....

BİLİM KURULU DSÖ'NÜN ÖNÜNDE

Bakan Koca, "Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgını ilan etmeden önce her türlü tedbiri alan bu kurumdur. Şahsım ve sizin adınıza bu kurula teşekkür ediyoruz. Dünyada salgın konusunda en hızlı harekete eden ülkelerden olduk. Türkiye'de, salgının toplumsal hayatı daha az etkilediğini belirtmek isterim. İlgili bakanlıkların personellerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik" dedi.

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor 2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil 3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. 4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek 5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

ASI UYGULAMASI DEVAM EDECEK

KOVİD 19 ile mücadelenin bundan sonra aşı ile devam edeceğini belirten Bakan Koca, "Tedbirlere, bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalrdan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de belirli kısıtlamalar kalkmıştı. Normalleşme yolunda adımlar attık. Birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecektir. Salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üzerine dağıtmaya başladık" dedi. Koca, kararların mutlak bir mutabakatla alınmadığını söyleyerek kararları açıkladı.