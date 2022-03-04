Bahçeli’den işgal planı çıkışı: Rusya ve Ukrayna ile masaya Türkiye oturur

MHP'NİN Meclis'teki grup toplantısında konuşan partinin genel başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline değindi. Tek seçeneğin diplomasi ve diyalog olduğunu dile getiren Bahçeli, "Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki mutabakat arayışları memnuniyet vericidir. Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi bize göre barışın, huzurun, istikrarın kalıcı anahtarıdır. İstanbul'da müzakere ikliminin başlaması krizden çıkışın orta yolu bulunacaktır" diye konuştu.

BM'nin yapısının değişmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde kendisiyle ilgili alınan kınama kararını veto etme hakkına sahip olması başlı başına çarpıklık, bu kuruluşun iflas ilanıdır. Gerçekler göstermiştir ki, Rusya ve Ukrayna ile doğrudan görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Küresel emperyalizminin dünya tasarımında insan insanın canavarıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir" dedi.