"Karadeniz’in dibini boylayacaklar"

RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliği işgale dönüşmesinin ardından Rus ordusu Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Rus lider Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 8'inci günü geride bıraktı. Başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında sivil yerleşim yerleri vurulurken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yeni açıklamalar yaptı. Çok sayıda ülkeden Ukrayna silah desteği olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yurt dışından 16 binden fazla gönüllü asker destek için geliyor. Bizi arkamızdan vurdular ama ayaktayız. Odessa hayali kuranlar Karadeniz'in dibini görecekler. Vurulan her sokağı, her evi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

DÜNYA RUSYA'DAN BÜYÜK

ZELENSKİY, öğleden sonra ise devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ruslar buraya bizi öldürmeye geldi" diyen Zelenskiy, "Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi. Dünya Rusya'dan büyüktür. Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor" diye konuştu.

OKULA YAPILAN SALDIRIDA 2'Sİ ÇOCUK 8 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

HARKOV bölgesinde bulunan bir okula top mermisi isabet etti. Saldırı sonucu pencerelerin kırıldığı okul binasının duvarında büyük bir delik oluştu. İzyum kentinde de bir konutta yaşayan 2'si çocuk 8 sivilin hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.