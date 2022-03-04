Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı olarak görmeden bu meseleyi yerine oturtmak hallice olur.

Ülkemizdeki kadınların bugüne gelen şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliğe kadar geniş bir alana yayılan mücadelelerinde yanlarında olduk.

Kadınların haklarını savunmak meseleyi birkaç başlığa indirerek değil, onların haklarını teslim etmekle yapılır.