  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

04.03.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022, 11:24

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı olarak görmeden bu meseleyi yerine oturtmak hallice olur.

Ülkemizdeki kadınların bugüne gelen şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliğe kadar geniş bir alana yayılan mücadelelerinde yanlarında olduk.

Kadınların haklarını savunmak meseleyi birkaç başlığa indirerek değil, onların haklarını teslim etmekle yapılır.