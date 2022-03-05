Kadına yönelik şiddette cezalar artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, kadının temel hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntıların toplumsal kabullerin eseri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de yine baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak hayli zordur. Şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan mücadelelerinde daima yanlarında olduk. Kadınların haklarını savunmak, meseleyi sadece birkaç başlığa indirgeyerek değil, onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışıyla yapılır. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz günden beri, işte bunun mücadelesini verdik, veriyoruz" dedi.

'VARLIĞINI HEP ARTIRDIK'

İnsani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler katetmesini sağladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak, her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip, kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi" diye konuştu.

'İNDİRİM NEDENİ YOK'

Erdoğan, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir devrim olan 6284 sayılı kanunun kapsamı ve etkinliğiyle dünyada örnek teşkil eden bir düzenleme olduğuna işaret etti. Ülkedeki kadın cinayetlerinin oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan geride olduğunu ancak bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar çalışacaklarını aktaran Erdoğan, "Taslağı üzerindeki çalışmaları biten yeni reform paketini en kısa sürede meclis gündemine getireceğiz. Artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır. Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri, artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçlarında da tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Ayrıca mağdur kadınlara da ücretsiz avukat sağlanacak" açıklamasını yaptı.

'NİYE MEYDANA ÇIKMAZLAR?'

BAŞKAN Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'nin içerisinde yaşanan skandallara da değindi. Erdoğan, "Ülkenin ikinci büyük partisinin kendi içinde yaşanan, çoğunun da mağduru kadın olan onca taciz, tecavüz, arsızlık, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden duymazdan gelmesi, en başta kadınlara karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Öteki partinin mensupları olunca nedense başka zamanlarda bu konularda yeri göğü inleten kesimlerin aklına kadın hakları da gelmiyor, adalet de gelmiyor, haysiyet de gelmiyor, dürüstlük de gelmiyor. Nerede bu kadın dernekleri? Niye bunlar meydana çıkmazlar? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak yetmiyor mu? Kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önlerine? Niçin oralarda görünmüyorsunuz? Görünmezler. Çünkü onların bu nokta cibilliyetleri bozuktur" dedi.

'ÇİFTE STANDARDIN EN BARİZ ÖRNEGİ 28 SUBATTIR'

28 Şubat post modern darbesinin 25. yıldönümünü geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'de kadın hakları konusundaki çifte standardın en bariz örneğinin 28 Şubat uygulaması olduğunu söyledi. Erdoğan, "Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Batı'daki gelişmelere işaretle kadını hayatın her alanında öne çıkarma söylemiyle hareket edenlerin aslında zihinlerinin gerisinde nasıl faşist, gerici, karanlık bir dünya taşıdıklarının çeyrek asır önce 28 Şubat'ta görüldü" diye konuştu.