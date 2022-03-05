Nükleer uyarı tehlikeli oyun

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı hızla sürerken önceki akşam Zaporijya'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin vurulması yürekleri ağızlara getirdi. Nükleer santraldeki yangın söndürülürken, herhangi bir sızıntının olmadığı açıklandı. Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği belirtilen santralin vurulması ve diğer gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendiren Emekli Tuğgeneral, Prof. Dr. Esat Arslan, çarpıcı açıklamalar yaptı.

HALK GÜCÜNÜN BİTİRİLMESİ

● Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurup kontrolüne alarak amacı nedir?

Rusya'nın Ukrayna'daki durumu ünlü Rus şair ve devlet adamı Fyodor Tyutçev'in "Rusya akılla anlaşılmaz ve arşınla ölçülmez" vecizesini doğrulamaktadır. Bu harekat başlangıcından itibaren 'Meydan Okuma ve Yanıtlama' (Challenge & Respond) öğretisi üzerine bina edilmiştir. Siyasi hedef başlangıçta yönetimin savaş etme azim ve kararı üzerine daha açık bir ifadeyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ailesinin yakalanmasına odaklanmışken, bir stüdyo projesi olan halkın dayanma gücünün bitirilmesi üzerine odaklanmıştır. Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrallerinde biridir. Ukrayna'nın dörtte bir elektriğini üretmektedir. Bu doğrudan halkın yaşamına vurulan bir darbedir. Ruslar bir korku imparatorluğu yaratmak için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri santralin ana bölümünü tahrip etmek isteselerdi attıkları akıllı bombayı seçerlerdi. Bu saldırı bir anlamda doğrudan ABD'ye ve İngiltere'ye bir uyarı mahiyetindedir. ABD tarafından NATO kisvesi altında Avrupa'da Rusya'ya tehdit olacak tarzda yerleştirilmiş nükleer silahlar var.

MIG UÇAKLARI TEHLİKESİ

● İşgal Rusya'nın istediği şekilde gidiyor mu? Yoksa Rusya zorlanıyor mu?

Harekatın planlandığı gibi devam edecektir. Yakın gelecekte beklenen tehlike ise özellikle Eski Varşova Paktı üyesi olup şimdilerde NATO üyesi olan devletlerdeki MIG serisi uçakların Polonya'da toplanarak Ukrayna bayrağı ve Ukrayna pilotları ile Rus hedeflerini bombalamaya gönderilmesi harekatıdır. Çünkü Ukrayna'da havaalanları Rus Hava Kuvvetleri tarafından devre dışına çıkarılmıştır. Bu uçakları Polonya'ya indiklerinde Rus kara unsurlarına taarruz ederek Polonya askeri havaalanlarına dönüşü Rus Hava Kuvvetleri'nin Polonya'ya müdahale riskini beraberinde getirir. O da NATO Kuruluş Antlaşması'nın "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" olan ünlü 5. maddeyi çalıştırarak aynen Afganistan ve Libya gibi NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirir.

TÜRKİYE BU SAVAŞIN NERESİNDE?

PROF. Dr. Arslan, Başkan Erdoğan tarafından yönetilen hem Ukrayna hem de Rusya'ya eşit mesafede duruşun çok önemli olduğunu belirtti. Arslan, "Montrö'ye karşı politik komplolara karşı başta Ukrayna, Rusya ve ABD'nin karşı koyma riski denemeleri 7/24 çalışan Dışişleri Bakanlığımız tarafından önlenmektedir. Türkiye'nin duruşu gerçekten de her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

ZELENSKİY'NİN ARKASINDAKİ GÜÇ SOROS

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili görüşünün sorulması üzerine Esat Arslan çarpıcı cümleler kurdu. "Zelensky tam bir stüdyo projesidir" diyen Arslan, "Arkasındaki güç George Soros'tur. Eyleme yönelik ise Fransız istihbarat servisinde Fransız Cumhurbaşkanlarının akıl hocası Bernard Henry Levy'nin önem verdiği bir projedir" dedi.

NATO'NUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR

Savaşın ABD ve İngiltere tarafından Rusya kışkırtılarak çıkarıldığı ve bununla hem NATO'nun diriltilmesi hem de dünyanın yeniden dizayn edilmesinin amaçlandığı şeklindeki yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aynen katılıyorum. NATO'nun önemi artmıştır. Vladimir Putin, Şubat 2013'te din adamlarına, "Rusya'nın tüm zaferlerinin kalbinde vatanseverlik, iman ve ruh gücü vardır" diye seslenirken aslında SSCB'nin yıkılışından sonra Rusya'nın yeni ideolojisinin de şifrelerini vermiştir. Özellikle eski Sovyetler Birliği ülkeleri için Rus işgalinden kurtulmanın tek yolunun NATO üyeliği ve onun koruma kalkanına dahil olmak olduğu ortaya çıktı. Baltık, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde oluşan Rusya sempatisi bitti. Ukrayna feda edilmiştir belki ama, arada kalan tüm ülkelerin Batı ittifakına dahil edilmesi sağlanacaktır.

ERHAN GÜLENÇ