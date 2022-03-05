Selçuk Bayraktar’dan Merdan Yanardağ’a SİHA tepkisi: TSK en fazla Kandil’e vuruyor, en çok ses bundan geliyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılım tüm dünya tarafından konuşulurken, geliştirilen SİHA'lar hem askeri alanda hem de ihracatta önemli bir rol oynamaya başladı



MERDAN YANARDAĞ SİHA'LAR İÇİN OYUNCAK DEMİŞTİ

Birçok ülkede gündem olan ve övgülerle bahsedilen Türk SİHA'ları için Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan bir açıklama geldi. Yanardağ yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" şeklinde ifadelere yer verdi.





"KANDİL'E VURUYOR, EN ÇOK SES BUNDAN GELİYOR"

Yanardağ'ın açıklamaları tepki çekerken, Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Yanardağ'a cevap verdi. Yanardağ'ın 'oyuncak' açıklamasına vurgu yapan Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker. TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey." ifadelerine yer verdi.





İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI TÜRK SİHA'LARINI ÖVMÜŞTÜ

Öte yandan Bayraktar, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'un Türk SİHA'larını övdüğü konuşmaya da yer verdi. Wallace konuşmasında, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Geçen yıl Temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarını ve iki nakliye uçağını tahrip etti" dedi. Wallace, İHA'ların istihbarat topladığını, gözetleme yaptığını, cephe ve tedarik hatlarının lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptığını da vurgulamıştı.



Yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan silahsız hava araçlarının başarısına değinen Wallace, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil oluşunu ve elektronik savaşı, hafif silahlı insansız hava araçları, tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya yönelik akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün" diye konuştu. Raporlara göre Esad rejiminin ağır kayıplar verdiğini ifade eden Bakan Wallace "3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizat ve karargah. Bu iddiaların yarısı doğru olsa bile sonuçları oyun değiştirici niteliktedir" ifadelerini kullanmıştı.



Ülkesinin denizaşırı üslerde görev yapan askerlerine teşekkür eden Bakan Wallace bir sonraki tehdide hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Küresel tablo değişti. Tehditler her yönden geliyor. İlla ki bunlar sert güç tehlikeleri olacak diye bir şey yok. Bugün korona virüsle karşı karşıyayız, yarın bu, üst seviye siber saldırı olabilir" diye konuşmuştu Küreselleşmenin tehlikelere daha fazla açık bıraktığını belirten Wallace, "Bu yüzden rakiplerimizin bizi arkadan vurmak için ve yeni teknolojiler kullanma tehlikesi ile karşı karşıyayız" demişti.