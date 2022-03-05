Tarım Bakanlığı’nda bayrak değişimi

TARIM ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişçi, dün düzenlenen törenle görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı. Pakdemirli'ye teşekkür eden Bakan Kirişçi, "Aslında bakanlığımızın bugünkü hali ile neredeyse dokunmadığı bir alan yok. Maalesef çok önceleri tarımı ihmal edenler çok oldu. Ama hükümetimiz döneminde 2002'den bu yana -ki ben de 22 ve 23'üncü dönemde Meclis'te Tarım Komisyonu Başkanı olarak verilen o görevi ifa etmeye çalıştım, o dönemde hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Gıda Kontrol birimi de çok önemli. 2002 yılından bugüne kadar görev almış bütün bakanlarımız tıpkı Pakdemirli Bakanımız gibi bunun gereklerini, icaplarını yerine getirmeye çalıştılar. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu hizmetler inşallah aksamadan, durmaksızın devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÖRNEK BİR ÜLKE'

BAKAN Kirişçi, 'stratejik' kavramının önemine de değinerek, "Vazgeçilmez ve stratejik olan bir şeyi bulunurlukla eşleştirmek lazım. Bir şeye stratejik diyeceksiniz ama bulunurluk konusunda eksiğiz. Türkiye pek çok üründe yeterliliği ve ihracatı olan bir ülke. Bu bakanlığın bir de orman ile ilgili kısmı var. Ormanımızın vazgeçilmez olduğunu, orman köylümüzün mutlaka korunması gerektiğini de yaşadık. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor. Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız" dedi. Bakan Kirişçi, öğleden sonra Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu.

'ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK'

TÖRENDE konuşan Bekir Pakdemirli, görev süresi boyunca hizmet etme gayretinde olduklarını ve önemli projelere imza attıklarını belirtti. 15 yıl aradan sonra Tarım Orman Şurası'nı yaptıklarını ifade eden Pakdemirli, "Su Şurası yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile birçok proje imzaladık. Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli traktörünü çıkardık. Bitkisel üretimimiz rekor kırdı. Ekibime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza" ifadelerini kullandı.